老公入珠害她下體發炎 人妻拒行房訴請離婚

2019-01-04 23:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾在徵信社任職的李姓女子與徵信社老闆結婚，兩人婚姻原是一段佳話，但近年來兩人感情變調，李女指控老公與女同事外遇，明知生殖器「入珠」嘿咻會讓她不舒服，卻強迫她行房，不依便施暴；李夫則反控李女在他車上偷裝GPS，且還對他提出通姦、侵占等告訴，兩人均訴請離婚，新北地院認為夫妻已分居多時，在法庭上也互相攻訐，判准離婚，但李夫可責性較高，另判李夫須賠償李女20萬元，兩名子女監護權歸則李女，李夫每月另得支付3萬元扶養費，可上訴。

李女指控，去年1月起老公出獄後，就跟女同事同居，她曾偕同警察前往抓姦，但僵持近一小時兩人都不開門，老公竟還傳訊她：「我再怎麼外遇也不會搞到離婚，你如果不是外面有男人哪一直堅決要離婚」，反指摘她有外遇令人心寒；且老公生殖器有入珠，行房過程讓她感覺不適與疼痛，因而罹有子宮頸及陰道發炎，她曾試圖溝通但無效，為避免病況惡化，所以拒絕與老公嘿咻，但前年9月老公仍不顧她反抗，她極力掙脫才沒被硬上，並聲請家暴保護令。

李女還說，老公不但罵她是「賤貨」，並詛咒她及家人都不得好死、不得善終等語，也恐嚇她：「你讓女兒見不到爸爸，我就讓他見不到媽媽」，且老公曾因犯案入獄將近四年，現又另涉偽造文書、詐欺及妨害個資等案遭起訴，顯見缺乏法治觀念，認為小孩應由她扶養，另向老公求償侵害配偶權、精神慰撫金100萬元。

李夫表示，兩人近年來互告官司不斷，談話都用手機錄音，妻子曾任職徵信社長達10年，因此安裝汽車追蹤器調查他行蹤，若他真有與其他女子同宿，妻子大可與警方至飯店抓姦，但妻子總是以看圖說故事手段來跟他要錢，或以要和小孩見面為要脅跟他要錢，強調是妻子有外遇才堅持要離婚，他用盡辦法想挽回婚姻，妻都拒絕只要錢。

另對李女指控他家暴，李夫表示，當天兩人談離婚條件，是妻子說「來做一次」，這件事情就結束，順便測試婚姻是否還需挽回，沒想到他只是抓妻子手，妻子就大力甩開、故意把自己弄傷，然後去驗傷聲請家暴令，「我們近4年多來，性生活每個月平均一次，有時甚至兩個月都沒有，我沒必要在此種情境對妻子硬來」。

法官認為，李夫與女同事至墾丁出遊同住飯店，接送其子女上課，並經常出入女同事住處不避嫌，雖刑事通姦罪不起訴，但已逾越已婚男女正常交往分際，且婚後李夫多次入監，並曾對李女施暴，夫妻有名無實，判准離婚。

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