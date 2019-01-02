移民署高雄收容所開張 觀宏脫團22越客首批收容

2019-01-02 16:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕內政部移民署南區事務大隊高雄收容所今天（2日）由新任移民署長邱豐光主持揭牌儀式，越南觀宏團脫團事件已到案的24人，目前有22人收容在高雄所。

移民署在全台設有宜蘭、台北、南投收容所，新竹收容所在去年10月24日裁撤熄燈，由於南部地區遲遲未有大型收容所，為解決收容需求，移民署在高雄市永安區維新里自行新建更符合人權需求的高雄收容所，今天下午由署長邱豐光主持揭牌儀式，各駐台機構代表、NGO團體及宗教團體代表共襄盛舉。

邱豐光致詞時說，高雄收容所是以人權關懷為出發點，設置的各項設施及柔性管理作為，除了能讓受收容人在等待返國期間，獲得身心的撫慰與照顧，更希望能藉此展現台灣尊重多元的社會價值，讓國際社會看見我國重視人權施政的軟實力。

高雄收容所長謝友發說，高雄收容所2013年開始興建，期間2014年發生高雄氣爆事件，包商無預警倒閉，工程因此閒置2年，2016年重新招標興建，去年10月完工、進駐，收容所最大收容量約230人，平均收容天數27天。

他說，高雄收容所規劃有許多人權設施，例如親子室、親子會見室、領事及律師接見室、圖書室、祈禱室等，是目前國內收容人權設施的一大創舉，尤其親子室可讓女性受收容人將3歲以下子女隨同入所等待返國，是單獨收容空間，布置溫馨舒適，更提供許多嬰幼兒照護的生活用品，舉凡嬰兒床、奶粉、尿布、玩具等一應俱全，充分展現政府照護女性受收容人及嬰幼兒撫養的用心。

考量受收容人健身需求，高雄收容所室內活動空間，也提供跑步機、滑步機等，專業的健身器材，供受收容人使用，展現我國對收容人權的關懷與重視。

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