酒女喊「強姦」、酒客稱「仙人跳」 法官最後相信....

2019-01-02 10:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓酒客在高雄左營區某小吃部尋歡作樂後，被小吃部女服務生阿桃（化名）帶出場，兩人事後發生衝突，阿桃報警喊強姦，郭男則稱自己被「仙人跳」，法官根據員警第一時間到場處理的情形，排除郭男被仙人跳的可能性，依強制猥褻罪判郭男徒刑10月。

判決指出，去年6月23日晚上10點，郭男到左營區某小吃部喝酒唱歌到凌晨，後來在店內女服務生阿桃的邀請下，郭男和阿桃一起回家，兩人到阿桃家後發生爭吵，郭男動手毆打阿桃，阿桃打電話報警向友人求援後逃出家中，郭男尾隨跟上，兩人又在阿桃家的巷口吵了起來。

員警獲報趕到場後，詢問阿桃和郭男因何事發生爭執，阿桃說：「他想要上我」、「想要對我怎樣」，她不願意跟郭男發生性行為才被毆打。阿桃還向員警哭訴，她拒絕後不但被暴力毆打，郭男還在沙發上強壓摸她的胸部。

橋頭地院審理時，郭男和他的辯護律師都指稱，是阿桃開價2萬元才願意和郭男發生性交易，但因價格太貴拒絕後，阿桃竟然報警，令人不禁懷疑是不是「仙人跳」的詐騙手法。但合議庭傳喚當初處理的員警作證，員警指稱，當時他和同事趕到現場後，看到阿桃衣衫不整甚至有破損的出現在馬路上，且報案時，阿桃還用哭音向110勤務中心喊「你們一點來」。

此外，阿桃向員警說自己拒絕和郭男發生性行為才被打時，當時站在一旁的郭男不僅沒有反駁，在員警詢問有沒有打人時，郭男也向員警坦承是阿桃「不願意」才動手，加上阿桃打電話向友人求援時，友人並未趕到場藉端勒索郭男，反而建議阿桃報警處理，因此合議庭不採信郭男說詞，判他有罪，可上訴。

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