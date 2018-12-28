板橋車站濺血 街友口角持刀砍人1傷

2018-12-28 13:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋車站因近來新北耶誕城與站內賣場活動匯聚人潮，今天傳出一名街友宋新同遭人持刀刺入左大腿，傷口深約3公分，消防單位趕到將傷者送醫；鐵路警方獲報趕抵，調查發現是宋姓街友昨晚與另名街友衝突後，今天再度狹路相逢，對方憤而持刀行兇，鐵路警察局板橋分駐所到場，循線逮捕66歲鍾姓嫌犯，起獲行兇的水果刀；因板橋車站為三鐵共構，人潮匯聚，台鐵等單位已要求警方加強巡邏因應。

這起打架案發生在今天上午11點32分，55歲宋新同與另名街友打架後，左大腿流血，他受傷後不斷呼救，見狀旅客報案，警方趕抵在車站內逮獲行兇歹徒，並將受傷的宋男送往新北市立聯合醫院板橋院區救治。

鐵路台北分局板橋分駐所長黃樟耀說，這起意外起因於流連車站的街友在站外公園互毆，今天在車站內狹路相逢，鍾嫌憤而持刀砍殺對方，宋男遭對方持刀砍傷，目前正釐清行兇動機；旅客得知三鐵共構的板橋車站傳出街友傷人，都不禁對自身安危捏把冷汗，希望警方加強維護治安。

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