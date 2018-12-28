4涉買票當選人 澎檢提當選無效之訴

2018-12-28 14:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖5合1選舉雖然落幕，但澎湖地檢署查賄腳步未停歇，全力執行各項選舉查察工作，除查獲多件買票、幽靈人口案件陸續起訴、緩起訴外，另針對涉嫌買票之當選人4人，今提起當選無效之訴共計3件。

澎湖地檢署表示，依據公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，當選人有同法第99條第1項（即賄選）情事者，選舉委員會、檢察官或同一選舉區之候選人得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴，今年地方公職人員選舉當選人名單，已由澎湖縣選舉委員會11月30日公布。

提起當選無效之訴共計3件4人，包括1件澎湖縣馬公市第11屆市民代表第3選區莊姓當選人與澎湖縣馬公市第21屆菜園里里長黃姓當選人；1件澎湖縣湖西鄉第21屆東石村村長黃姓當選人；1件澎湖縣西嶼鄉第三選區鄉民代表薛姓當選人。地檢署除對違反公職人員選舉罷免法之被告究其刑事責任提起公訴外，同時對利用不正當手段之當選者，進而提起民事當選無效之訴，剝奪當選資格。

由於澎湖地檢署提出當選無效之訴，未來經審理確定後，將直接剝奪當選資格，是否遞補或補選則將依狀況而定，直接牽動地方選情；另外除地檢署可提出當選無效之訴外，選委會或同一選區候選人也可逕行提出，近期內是否有人提出，也值得外界觀察。

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