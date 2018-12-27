助理酒後騎車肇事 苗栗縣議員：深感抱歉

2018-12-27 18:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議員劉順松的竹南助理張盛隆今天下午酒後騎車，從竹南鎮三角店巷子口進維新路，不慎與24歲葉姓騎士發生擦撞，當場倒地不起，額頭、後腦及手腳受傷，擔心有腦震盪現象，先住院觀察。劉順松說，不清楚助理今天行程，但對其酒駕行為深感抱歉，會再對人員加強勸誡。

66歲張盛隆今天下午3點多，疑似與人餐敘後，幾杯黃湯下肚，騎車出巷子時，未注意到直行的葉姓騎士，兩車車頭相撞，張男倒地呻吟，無法起身。目擊者說，看到張男肇事前騎車就搖搖晃晃，先險些撞上客運，不料還是發生意外。

張男被送往頭份為恭醫院，左額及後枕擦傷及左手肘和雙膝擦傷，一開始供稱未喝酒，不清楚如何發生事故，但經抽血檢測後，發現其酒測值達0.85mg/l。

劉順松接獲通知後也趕赴醫院了解，他說，不清楚助理今天行程，平常就多次勸戒各助理參加餐敘須注意言行，尤忌酒駕，不料仍發生意外。他說，助理做出不良示範，自己也深感遺憾，對社會大眾致上最深歉意，目前會先確保助理傷勢回穩，後續一切交由警方依法處理，絕不護短，也會加強勸誡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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