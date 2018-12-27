184名警專生染流感 4000多名學生今起採預防性居家隔離

2018-12-27 14:18

〔記者邱俊福／台北報導〕警察專科學校在耶誕夜發現有學生感染流感，因全部訓練都在一起，引發擴大傳染，目前有高達184名學生感染下，警專緊急召開會議，依中央疫情標準，採預防性隔離，今起全校4613名學生停課2天，居家隔離，加上跨年連假，共有6天假期。

警專表示，24日聖誕夜，一、二年級學生陸續有出現發燒等症狀，感到身體不適，經教職員陪同前往醫院治療、快篩，確定罹患流感，最嚴重的一班，還有48人中有26人罹患流感，目前全部有184名學生感染。

警專表示，依據中央疫情標準，至少需自我隔離5天，但由於學生上課、訓練、睡覺都是共同行動，校內場地無法預防性隔離下，採取居家隔離措施，而教職員也會在今起將進行全校的環境消毒，避免疫情擴大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/