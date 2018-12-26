偷拍女大生如廁 男大生承認模仿網路偷拍影片被起訴

2018-12-26 14:52

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀國立政治大學3年級的李姓男大生（已休學），涉嫌潛入學校女廁，利用自拍棒夾住手機的方式，從隔板縫隙偷拍女大生如廁春光；李男落網後求饒說：「我知道錯了！」指自己著迷於網路上流傳的偷拍影片，才會模仿影片中的偷拍手法犯案；台北地檢署查出至少6名女大生受害，今依妨害秘密罪將他起訴。

今年6月3日下午，1名女大生在政大上廁所時，察覺女廁隔板縫隙處，竟有1支夾住手機的自拍棒，嚇得放聲大叫，來不及逃跑的李男，立即被其他見義勇為的同學攔下，事後校方召開性別平等委員會進行調查並報警處理。

李男落網後承認偷拍，指自己數年前上網看到偷拍系列的影片後，自此沉迷於此，才興起模仿的念頭；檢警勘查李男的筆電，發現他涉嫌偷拍女生如廁的行為已有多年，其中有6名可辨識身分的女大生已提告。

檢方調查，李男除了在學校偷拍之外，他的筆電中還儲存許多偷拍女性裙底風光的影片，但多數被害人的臉部沒有清楚入鏡，難以辨識受害者的身分，由於有部分的偷拍影片及照片等背景，可辨識出是在台灣南部，已將此部分案情移轉給南部的地檢署進行調查。

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