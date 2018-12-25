不滿女友被說壞話 男怒砍友人

2018-12-25 20:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市47歲張姓男子與友人45歲蕭姓男子一起喝酒，張男不滿蕭男說他女友壞話，2人起口角，進而發生扭打；張男身上多處刀傷送醫，不過，警方到場，蕭男辯稱用手打，警方也暫未發現刀械，將進一步調查釐清。

苗栗縣消防局今天傍晚5點多，接獲民眾報案指稱，苗栗市復興路2段與四維街口有人受傷，救護人員到場，發現張男頭部、左肩各有一處刀傷，頭部傷口長約10公分、深約0.5公分，左肩傷口長約4公分、深約0.5公分，張男意識清楚，經送醫救治，沒有生命危險。

警方獲報也到場，經了解，張男與蕭男於今天下午到事故路口附近的另一名友人家中喝酒，2人三杯黃湯下肚後，張男不滿蕭男說他女友壞話，發怒維護女友，2人爆發口角，進而引發肢體衝突。

張男指控蕭男用刀刃砍傷他，但蕭男否認，辯稱2人是徒手打，警方於現場也暫未發現可疑刀械及碎裂的酒瓶，已將蕭男帶回，進一步調查釐清。

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