通姦案開庭爭吵有沒勃起 王傳家律師：他本來就比較大

2018-12-25 19:32

〔記者張文川／台北報導〕前職棒球星王傳家去年11月被胡姓妻子抓姦，與杜姓小三一起被控妨害家庭，台北地院今天開庭，王傳家的律師解釋，蒐證影片中的王傳家並未勃起，「而是他天賦異秉，本來就比較大」，但蒞庭檢察官認為，「看過影片就知道，狀態是有大、有小的，很清楚」；法官決定依影片與檢方偵查時的勘驗紀錄來審酌判斷，不再另行開庭勘驗「驗鳥」。

承審法官林孟皇當庭諭知，他有打算對「通姦罪是否違憲」聲請釋憲，但聲請釋憲要以「成立犯罪」為前題，若此案他判有罪，他就會主動聲請釋憲，但如果依檢察官現有證據是否足以判有罪，尚有待審酌，因此今將「若法官認為通姦罪違憲，有釋憲的必要，是否應以被告成立犯罪為前題」列入本案爭點，請檢、辯雙方在明年3月辯論時表示意見；法官也提醒兩人，若未和解而進入釋憲程序，官司可能還要再打2、3年，請雙方考慮清楚。

王妻求償2000萬 調解破局

法院之前曾兩度安排調解，但破局收場，王妻要求賠償200萬，再加上21歲長子想考機師的1800萬教育訓練費用，若兒子30歲前仍未能出國學好開飛機、考上機師，會將信託的1800萬元原封退還給王傳家，因為王妻只是家庭主婦，沒有經濟能力，希望老公能幫忙負擔兒子的教育費。

但王傳家說，婚後財產都是妻子處理，2個兒子教育費從小就是他在負擔， 每月付出家用3、4萬元，他現在月薪只有5萬多元，錢不夠還要找母親、妹妹資助，妻子從事傳銷業，也有收入，車開BMW，iPhone就2、3支，電腦也是蘋果的，兒子已經成年了，考上空軍官校卻自動放棄，現在還想自己出國學，他無力負擔。

王傳家還說，妻子4年多沒幫他繳保險費，自己去貸款400多萬也是事後才告知他，他母親出200萬幫忙還；他和妻子早年就談過離婚，只是當年小孩年紀小，他才沒答應，先前夫妻就口頭達成「各過各的生活」，以信任的情況下慢慢談離婚。

王妻的律師說，「小三」杜女因為抓姦一事，也控告王妻侵入住宅，新北檢偵辦中，希望三方能夠「通案式」的和解，一次解決所有官司，但調解時溝通不順利，1800萬是為了兩人兒子的未來，不會有一毛錢進王妻口袋。法官定明年3月4日開辯論庭。

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