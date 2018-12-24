16萬公里「調表」變6萬 辯「不擔保里程數」踢鐵板

2018-12-24 17:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子利志中以81萬元購得一輛租賃車，把16萬餘公里的里程表「調表」變成6萬餘公里，再委託不知情的車商用95萬元賣給王姓女子，被王女一狀告到法院，利男辯稱售車時在契約中註明「不擔保里程數」，法官卻認為，車商如用此方式逃避責任，不啻造成中古車交易時，消費者須全盤承受車輛資訊不實的責任？中古車商可恣意以此規避揭露交易重要訊息？據此依詐欺罪判刑6月，可易科罰金18萬元確定。

把高里程數「變造」成低里程數，是不肖二手車商抬高車價常見的手法，業界將此惡行美化成「調表」，車商再於契約車註明「不保證里程數」來規避法律責任，台中市消保官曾於2015年發佈訊息指出，竄改里程數是購車者最常遇到的車商惡行，此一案例，也警告這些不肖車商，要用「不保證（不擔保）里程數」來逃避責任，可能會踢鐵板。

判決書指出，台中市男子利志中於去年6月9日，用81萬元購得1輛租賃車，把16萬7700公里，「調表」成為6萬680公里，幅度逾10萬7000公里，再委託不知情的車商，以95萬元賣給王女，王女回原廠保養，詫異得知里程數有極大的差異而提告。

台中地院審理時，利男宣稱無詐欺犯意，因里程儀表故障，他才更換儀表，他還強調，他與下游車商的契約中，備註「本車不擔保里程數，買賣雙方同意里程數不實與賣方無關，不得追究」，下游車商則說，利男只說曾更換儀表，沒有告知實際里程數。

台中地院認為，利男購車時，車況表中並無「儀表（里程表）故障」記錄，另外，利男雖強調契約備註「不擔保里程數」，不過，里程數卻是影響車價的重要訊息，利男具有訊息優勢，卻故意不揭露正確訊息給下游車商，誤導消費者判斷，此行徑無異於詐欺取財。

一審法官強調，如在契約中註明「不保證（不擔保）里程數」，就能逃避法律責任，豈不造成中古車交易時，消費者須全盤承受車輛資訊不實的責任？中古車商可恣意用這種手段，規避交易重要事項應揭露的義務？利男辯詞不足採信，依詐欺取財罪判處徒刑6月，可易科罰金18萬元，利男上訴台中高分院被駁回，全案確定。

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