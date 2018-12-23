醫院慣竊偷遍病患皮包及手機 警調監視器逮人

2018-12-23 17:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大附設醫院近來竊案頻傳，有病患將皮包或手機放在病房置物櫃不到半小時，竟不翼而飛，警方調閱監視器鎖定35歲陳姓慣竊，21日上午，見他在醫院大廳門口出現，將他逮捕，查出他涉嫌3起竊案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，陳嫌涉及的3起竊案，分別是本月13日下午近2時許，在7樓病房內，偷走許姓小姐的iPhone 5s手機，同日下午近4時許，在6樓病房，偷走黃先生的oppo白色手機，隔天晚上8點多，又在10樓癌症中心注射區，偷李小姐的皮包，裡面有現金5000元及HTC手機。

根據被害人報案指出，他們離開病房到走廊外的飲水機裝水，再回病房時竟發現手機不見；另有被害人將皮包放在癌症中心的櫃檯上方，上完廁所返回時，皮包已消失不見。

警方調閱監視器，鎖定35歲陳姓慣竊（竊盜及毒品前科）。警方發現竊嫌白天進出病房竊取財物，或是蹲下身體從櫃台旁伸手偷取皮包，行徑十分大膽，且竊取財物僅花不到1分鐘，手法十分熟練。

21日上午，警方發現陳嫌又到醫院，在大廳門口將他逮捕，陳嫌稱因身上沒錢，到醫院偷取病患的財物，偷來的手機因不能解鎖，便丟棄在垃圾桶，若偷取錢包內的現金後，則將錢包隨意丟棄。

警方也呼籲民眾，到醫院等公共場所看病時，應將身旁包包、手機等重要財物隨手攜帶或置於可上鎖的置物櫃，避免遭有心人士鎖定竊取。

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