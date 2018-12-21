疑節目上幹譙江宜樺 台大退休教授教授黃達業險遭砍

2018-12-21 12:28

〔記者曾健銘／新北報導〕台大退休教授、金融研究中心名譽主任黃達業，今日上午10時許，在住家社區內險遭一名陌生男子持刀砍傷，所幸黃男機警躲開，一旁的警衛也隨即壓制行兇男子，據了解，持刀預謀行兇的39歲山姓男子初步供稱，因為不滿黃日前在政論節目上大力支持「包圍抗議江宜樺的學生」，才想持刀教訓，山男事後也被強制送醫，詳細案情仍待釐清。

據了解，山男今日上午10時許前往黃達業居住的社區，佯稱要拿資料給黃男，隨即在社區保全陪同下上樓，但恰巧雙方在電梯內相遇，山男竟掏出暗藏的水果刀刺向對方，所幸黃男及時閃避，山男隨後也遭保全壓制逮捕，警方隨後趕抵將他強制送醫。

警方表示，因山男精神狀況不穩，被強制送醫後仍胡言亂語，據現場戒護警員指稱，山男供稱因為黃教授挺「抗議江宜樺的學生」一事非常不滿，才會動手行兇，而黃男暫未提告，詳細行兇動機仍待進一步偵訊才可釐清。

據悉，曾擔任過保全的山男日前曾與住戶爆發口角爭執，他當時慘遭對方撞倒送醫，未料，他因不滿警員的辦案方式，竟上網PO假文章指控警方吃案，事後遭警方約談雖然矢口否認，但仍被警方依照違反社會秩序維護法移送法辦。

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