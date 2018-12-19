李朝卿貪污判刑98年 公懲會臚列8罪狀再判撤職

2018-12-19 19:26

〔記者吳政峰／台北報導〕前南投縣長李朝卿涉入8起採購回扣弊案，被依貪污罪判總刑期98年，應執行22年，褫奪公權10年，10月入監服刑，彈劾案送到公懲會審理，合議庭19日痛批李朝卿重創公務員清廉節操，判他撤職並停止任用公職5年，而時任他的下屬、建設局前局長曾仁隆也因收受回扣，被判撤職並停止任用3年。

公懲會臚列李朝卿的8大罪狀，其中半數回扣取自南投人的救命錢，也就是災修工程，共約1605萬元；另有3項共97.5萬元，來自小型工程與紀念品採購等回扣；最後則是違法參與萬春藥業營運及投資杏懋實業股數達33.95％，超過法定上限10％。

公懲會指出，李朝卿利用限制性、公開取得報價單或企劃書等方式辦理採購招標，收受廠商回扣，涉入8件貪瀆案，犯行明確且判刑確定，另雖有103罪發回台中高分院更審，但發回的原因只是適用法條不當、賄款金額認定有誤、共犯間犯意聯絡記載不夠明確，不影響貪污事實。

公懲會認為，李朝卿除觸犯刑罰，並違反「公務員服務法」第13條第1項「不得兼營商業」及第5條「公務員應誠實清廉」之旨，行為重創公務員清廉節操形象，為維護公務紀律，判撤職停用5年予以懲戒。

曾仁隆 撤職停用3年

至於曾任南投縣政府建設局局長、代理工務處處長、代理建設處處長、建設處處長的曾仁隆，2008年3月間透過指定廠商比價方式，協助特定營造廠得標工務處所發包的工程，收取回扣779萬3700元，被台中高分院判刑2年、緩刑5年、向公庫支付100萬元，公懲會審酌他的收賄次數與金額，判撤職停用3年。

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