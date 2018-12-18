斗南民宅深夜火警 屋主7人及時逃離

2018-12-18 22:57

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南林子里一處民宅今天晚上10點左右發生火警，屋主一家7人發現急忙逃出屋外，雲林縣消防局獲報出動10多部消防、救護車輛及數十名消防、義消人員前往灌救。

雲林縣消防局今天晚上9點52分接獲報案，指斗南林子里國宅附近一處民宅火警，現場濃煙密布，濃煙順著風向距離百餘公尺外都聞得到嗆鼻燒焦煙味，消防局獲報出動多部消防車、救護車及大批消防、義消人員前往，10點多控制火勢，但因石棉瓦屋頂仍不斷有濃煙冒出，消防人員持續以水柱降溫，防止再度燃燒。

屋主全身濕透心有餘悸說，火警發生時他與家人都在屋內，聞到燒焦味，且屋內濃煙密佈，全家老小趕緊衝到屋外，幸好人員受傷，虛驚一場。

起火點疑似在廚房，屋主表示，火警發生時並沒有在煮東西，不知為什麼起火，火警原因由消防局進一步調查中。

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