5萬誘高中妹夜遊 性侵後拿3000騙和解

2018-12-18 22:16

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子用5萬元誘缺錢高中妹小安（化名）夜遊，趁機挖私處指姦，小安擔心危險，機靈誆陳男第一次想在旅館，等到陳男開到旅館後，才大聲向櫃台求救，逃過一劫。

陳男事還後誆小安「沒射在裡面不算」，還想丟3000元騙和解，一審法官認定，雖然陳男沒有將陰莖插入小安陰道，依據刑法第10條規定，女性陰道、陰唇、子宮都是法律定義的「性器」，任何身體部位只要違反意願進入性器，就可能涉嫌刑法221條強制性交，加上陳男是強制性交罪的累犯，因此判處8年徒刑。

小安在網路上認識陳男，兩人加了通訊軟體後，陳男不斷邀小安出門，得知小安缺錢打工，還拍了一疊鈔票，聲稱要是小安願意跟他出去夜遊陪他純聊天，一疊鈔票就是小安的。起初小安也是覺得陳男心懷不軌，最後小安討價還價，談妥小安陪陳男坐在車上2個小時聊天，陳男就給小安5萬元。

等到見面那天，小安上了陳男的車，小安先拍下了陳男的車牌號碼，還不敢關車門，陳男為了騙取小安信任，把車鑰匙交給小安，結果陳男的車子可以不用鑰匙也能上鎖，把車門鎖上後，陳男露出真面目，從駕駛座爬到後座貼近小安。

陳男就不斷加價，要買下小安第一次，但小安拒絕，豈料陳男硬是拉下小安的牛仔褲，自己也脫下褲子要硬上，並用手指沾口水硬挖小安陰道，但小安靈機一動向陳男稱，第一次希望能在旅館舒服一點，陳男果然心動，開車進旅館要訂房時，小安大聲呼叫救命。

事後陳男還私訊嗆小安為什麼不給追，讓小安暴怒說「強姦我還不夠嗎？」陳男卻回說，又沒射在裡面，不能3000元和解嗎？一審則以強制性交罪判處8年徒刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/