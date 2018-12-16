慶生酒後欲騎友機車遭控偷同型車 倒楣壽星吃官司

2018-12-16 16:48

〔記者王俊忠／台南報導〕有搶奪等前科的林姓男子逢12月16日生日，今天凌晨，林男與友人到台南市區酒店喝酒慶生，凌晨4、5點許，林男向友人借機車鑰匙到北區友人住處附近、欲牽騎友人機車回家，不料被人在2樓的胡姓車主從監視器螢幕發現，車主衝下樓、制止林男偷走其山葉牌BWS機車。

警方獲報到場，林男解釋，鍾姓友人機車是黑紅色的BWS，當時該處只停這1輛BWS機車，他以為是鍾友的，才要啟動騎走，並無偷車犯意。胡姓車主說其BWS機車是黑色的，根本與林男友人的車色不同，要告林男偷車未遂。警方訊後只好依竊盜未遂罪嫌將這倒楣的壽星移送檢方偵辦。

胡男（31歲）表示，今天凌晨5點許，他從北區公園路住處2樓監視器螢幕發現林男（26歲）拿鑰匙撬動他的機車，他馬上衝下樓大聲喝斥「為何撬我的機車？」，林男回稱他是要騎向鍾姓朋友借的機車，並不是偷，並一面打電話欲聯絡鍾友，但一直沒聯絡上。

林男的手有大揮舞動作，胡男與其在場友人以為林男要打人，雙方發生肢體衝突，林男說遭胡男與其友人以拳頭與安全帽打了4下；胡男也說自己右手掌被胡踩的腫脹，其友庭仔也被林男打頭。雙方暫時保留傷害罪的告訴權。

林男向警方解釋，今天凌晨與鍾等友人外出喝酒作樂，後來鍾姓友人先搭小黃離開，他向鍾友借機車鑰匙、說續攤後會借鍾友放在公園路上的BWS機車騎回南區住處，後來林男續攤到中西區1家酒店繼續作樂，直到凌晨4點多，他搭小黃到北區公園路欲騎鍾友的機車回家，沒想到一時誤認、欲啟動胡男的機車，造成胡男以為他要偷騎機車的誤會，這生日過得有些倒楣。

不過，警方調侃林男說，林男如真的騎走胡男機車，除了竊盜罪外，還會多1條酒後駕車的公共危險刑責；同時告訴林男可在喝酒後直接搭小黃回家，何必再冒酒駕風險、借騎友人機車回家，豈不是多此一舉。

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