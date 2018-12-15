消防替代役吸到ㄎㄧㄤ 自撞掉出6把槍

2018-12-15 21:01

〔記者王捷／台南報導〕這個月台南一名通緝犯佯裝腳踏車壞了，趁機向警員開槍，讓警方近期臨檢提高戒備，14日下午也有一輛轎車自撞，警員到場處理時赫然發現車上有槍，所幸徐姓替代役男吸毒恍神，沒有反抗，警員立刻將徐男壓制，並搜出3把改造手槍。

20多歲的徐男有毒品前科，目前在消防分隊服替代役，他14日下午疑似趕在收假前吸最後一口毒，讓他在收假途中藥效發作，不慎開車撞向對向車道的路邊車輛。

警方到場測繪現場圖時，瞥見徐男車上放了一把掌心雷手槍，做工雖然粗糙，但從槍管發現可能能擊發制式子彈，由於不久前才有通緝犯開槍襲警，立刻讓警員警戒，先控制徐男的活動，並打開徐男的車門搜索。

最後警方在車上發現3把改造手槍，還有車床工具，但只有掌心雷有通槍管，另外兩把改造手槍是半成品，還好徐男意識不清楚，沒有劇烈的反擊，讓警方順利將他逮捕，並帶到警所問訊。

徐男到警所才稍微清醒，但第一件事是拜託警方打電話，希望能先向消防分隊報告他要請假。同時他也否認有替人改槍，自稱是手槍都是收藏用，目前警方將全案依毒品、槍砲罪嫌偵辦。

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