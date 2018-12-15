慣竊失風鎖門夾傷人 小偷變強盜…

2018-12-15 18:41

〔記者陳恩惠／台北報導〕有多次毒品、竊盜及妨害自由等前科的男子陳志誠，今年4月22日下午行經台北市重慶北路四段某創意公司，見一樓大門未上鎖，竟侵入屋內直上2樓，行竊攝影道具，遭公司洪姓員工發現追下樓，陳嫌為了脫逃，竟將洪男推出大門外要上鎖，洪男為阻擋，左手遭門壓傷，陳嫌轉身上樓，從屋頂逃逸。士林地檢署日前偵結，將陳嫌依強盜罪起訴，建請法官從重量刑。

檢察官調查時，陳嫌承認行竊，但否認有準強盜的犯行，辯稱只是想把門關上，不知道洪姓男子的手會被門夾住。洪男作證指出，他在陳嫌逃出1樓大門內及時攔下，陳嫌為免被抓住，突然將他推出大門外，想將門鎖上，他立刻以身體抵住大門，左手伸入門縫中抵擋，避免大門被關上。

陳嫌卻用力推擠大門，緊緊夾住洪男的左手，洪男劇烈疼痛，只好將左手抽回，沒想到陳姓竊賊竟將他鎖在門外，從樓梯間上樓，自屋頂逃逸，頭戴的棒球帽意外留在現場，經警方鑑定DNA，清查出陳嫌身分。

檢察官認為，陳嫌自2003年起，有竊盜、毒品等前科，2015年11月12日凌晨近4點，又發現賴女家大門未鎖，竟擅自開啟大門進入屋內，無故侵入他人住處，由於淺眠的賴姓阿嬤在房內聽到異聲，出來客廳察看，當場目睹陳嫌站在屋內，嚇得趕緊報警，陳因此獲判3月徒刑，直到2016年10月才執行完畢，沒想到5年內又再犯，請求法官加重其刑。

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