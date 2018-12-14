獨家》刑責未定讞卻挨罰 「蝦味先」告贏高市衛生局討回720萬

2018-12-14 12:46

〔記者黃建華／高雄報導〕國內生產老字號零食「蝦味先」的裕榮食品公司，去年因涉嫌使用逾期原料，遭雄檢依違反食安法起訴，但刑事官司尚未定讞，高雄市衛生局就先對裕榮公司開罰720萬元，該公司不服，打起行政官司近日獲勝訴，高雄高等行政法院判高市衛生局應撤銷原裁罰，並返還720萬元罰金。

高雄高等行政法院認為，同一案件刑事罰優先行政罰，高市衛生局在司法尚未判決定讞前就對裕榮公司開罰，有行政罰法第26條第1項「刑罰優先」原則之違誤，因此判撤銷原裁罰，並應返還已收到的720萬元罰金給裕榮公司。

據了解，去年5月生產「蝦味先」的裕榮食品公司遭人檢舉涉嫌自2014年使用過期原料，被高雄檢調搜索、並約談89歲負責人洪宗喜及員工等人，洪當時被諭令500萬元交保；同年11月檢方偵結將洪男、蘇姓廠長、廖姓副廠長與謝姓採購經理4人依詐欺及違反食安法起訴，並沒收3年來共2548萬元不法所得，高雄市衛生局據此對裕榮公司以違反食品衛生管理法開罰720萬元。

裕榮食品公司老董洪宗喜不服，認為該公司是「誤用」過期原料，並非出於故意，提出訴願卻遭駁回，因此提起行政訴訟要求撤銷720萬元的裁罰，並退還罰金。

裕榮公司提告指出，高雄市衛生局去年6月一方面發函將該公司函送高雄地檢署偵辦，另一方面卻又於6月9日逕為對該公司裁罰，顯然有違行政罰與刑罰競合「一事不二罰」原則。

裕榮公司並指謫高市衛生局，未待刑事結果出爐即先行裁罰720萬元，有裁量濫用之情事。高市衛生局則自認行政裁罰並無不當。

不過，行政法庭審理認為，衛生局裁罰的裕榮公司違規事實與檢方起訴事實為同一案件，依行政罰法第26條第1項「刑罰優先」原則，行為同時觸犯刑事法律及違反行政法者，依刑事法律處罰之。因此判撤銷高市衛生局對裕榮公司的裁罰，並應返還720萬元罰金。可上訴。

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