教官管教失當？美容科女學生爆料 被斥「把學校當酒店」

2018-12-14 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕在台中慈明高中任職的程姓教官傳出管教失當，多名學生向《蘋果日報》投訴，有學生被強迫加入交通服務隊，若不出席或遲到就要記警告，有學生已累計160支警告；該校美容科的學生練習化妝、課後來不及卸妝，也被程教官影射她們從事八大行業。

根據《蘋果日報》報導，有學生指出，校方強迫學生參加交通服務隊，選中的同學若未到班或晚到，會以「參加公眾服務欠熱心」為由記2支警告，有學生因此有160支警告。

另1名學生的姐姐受訪時透露，她的弟弟只是詢問同學何謂「2486」（指人傻子、白目，也可以用來罵人卒仔、沒用），但被程教官聽到，雖然她的弟弟極力澄清不是在罵教官，事後也道歉了，校方仍祭出2支大過處分，導致弟弟身心受創，擔心紀錄會影響到畢業、未來升學或就業。

另外，該校美容科女學生氣憤表示，課堂都會需要練習做妝髮，然而下課往往來不及卸妝，會被教官斥責「畫成這樣是在上班嗎？」、「不要把學校當酒店」等言語，讓她備感不尊重；有女學生指自己只是塗防曬、畫了眉毛也會被教官扣分，教育部明定服儀不得記過，她認為教官換另一種方式懲處。

針對上述指控，程姓教官表示。交通服務隊都是依校規處分；而被記2支大過的同學，是因為他當面講了3次2486，涉及公開貶低、辱罵師長，該處分也是師長們共同決議的；他也否認有對美容科女學生講過類似的話。目前校方將召開教評會，查明該教官是否有管教不當，若確有其事，程教官可能會被記大過處分。

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