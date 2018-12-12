教會課輔老師竟是狼 女童做惡夢大叫「不要摸我」

2018-12-12 21:08

〔記者楊國文／台北報導〕色狼就在身邊！軍官退伍的新北市某教會卞姓課輔老師，被控利用課輔獨處機會，多次強行猥褻9歲女童的下體、胸部等處，滿足其性慾；被害女童不敢告知家人，但最後一次被強摸下體後半夜做惡夢，大叫「不要摸我、不要摸我」，經女童母親逼問後才揭發卞男獸行，女童還因此罹患創傷後壓力症候群。高等法院今依兩個加重強制猥褻罪判他2年8月，可上訴。

判決指出，2年前，30多歲的卞姓男子，在軍中服役10多年後以上尉退伍，未婚，在新北市林口區某教會卞姓課輔老師。

2017年1月某週五傍晚，卞男看見教會內9歲女童單獨一人在教室內，竟起淫念，連哄帶騙帶她到教會廚房，強行伸手到女童的褲子內撫摸她的下體，前後約1分鐘。

同年9月15日傍晚，卞男3度強行帶著女童到教會房間內，伸手摸她的下體、胸部和臀部等處，並警告她不得對任何人透露此事。

被害女童從那天起連續3天都做惡夢，同月19日凌晨，女童做惡夢並大叫「不要摸我、不要摸我」，尖叫聲驚醒父母，母親逼問後得知卞男對女兒做出多次獸行後，報警提告。

卞男應訊坦承多次強制猥褻女童，當庭表示很後悔自己所做的事，並請求賠償和解，雙方順利和解。

高院考量卞男有悔意、雙方已和解，今依兩個加重強制猥褻罪判他2年8月徒刑。

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