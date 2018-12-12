呂忠吉判刑5年定讞 八仙塵爆受害者家屬：無感、失望

2018-12-12 17:34

〔記者何玉華／新北報導〕對於呂忠吉判刑定讞，有11名親友在這次意外中受傷、曾任八仙塵爆事件受害者保護協會秘書的張志瑛說，她對這件事已經無感，也沒有持續關注，事情發生都已經發生了，死了那麼多人，已經無法挽回，呂忠吉以過失傷害判刑，對整件事情沒有任何意義；真正辛苦的這些受傷的孩子，每隔一段時間還是得回醫院復建，陪伴的家長也習慣了，也無法替他們痛，呂忠吉判刑定讞，根本起不到任何賠償作用，只剩下失望！

新北市政府發言人張其強說，只要是涉及八仙塵爆案有關的被告及相關當事人，市府仍然堅持，必須負起所有該負的責任，市府也會繼續和所有被害人一起，協助爭取包括團體訴訟在內的所有損害賠償，立場從未改變。不管是相關的求償或是國賠，都是被害人及往生者家屬的權利，市府會提供必要的法律服務。

準新北市長侯友宜辦公室發言人賴冠群說，侯友宜不會忘記初心，會持續關注八仙塵爆患者的後續輔導及協助關懷，也尊重這次的判決結果。

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八仙塵爆案業務過失致死 呂忠吉判刑5年定讞

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