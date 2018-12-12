八仙塵爆案業務過失致死 呂忠吉判刑5年定讞

2018-12-12 14:58

呂忠吉近期入獄 最高法院通知檢方啟動防逃

〔記者張文川／台北報導〕2015年6月新北市八仙樂園塵爆案，造成15死、471人傷，主辦「彩色派對」釀災的呂忠吉，一審被依業務過失致死罪判4年10月，二審高院今年5月改判呂此罪的最重刑度5年有期徒刑，併科罰金9萬元最高法院今駁回呂的上訴，全案定讞，呂忠吉近期必須入獄。

判決指出，44歲呂忠吉於2015年6月27日下午起，在新北市八仙樂園租用放乾池水的戲水池舉辦「彩色派對」，當晚8點30分距離活動結束約半小時前，工作人員噴灑大量色粉，形成粉塵雲，被場內的高溫燈具引發閃燃，造成15人死亡、471人輕重傷。案發後被害人家屬日夜照顧被害人，身心承受巨大壓力，汪姓被害人父親因壓力過大而自殺。

一審士林地院認定，呂忠吉身為派對主辦人，明知色粉有引起氣爆風險，卻未注意防範，或對員工施以教育訓練，終至釀成重大死傷，案發後卻從未到死者靈堂致意，或探視家屬，至於道歉則毫無誠意，也未提出具體可行的賠償計劃，依業務過失致死罪判呂4年10月，此罪最重可判5年，幾乎是「判到滿」。

二審則是「判到滿」判刑5年。呂忠吉上訴二審，最高院今認定，二審論處呂忠吉業務過失致人於死罪，認事、用法均無不合法令，且量刑已處以法律規定的最高刑度，並無不當，上訴沒有理由，因此駁回上訴。

民事部份，消基會替被害人共435人提起兩波團體訴訟，對呂忠吉、八仙樂園等共求償98億多元，另有12名被害人各自提告求償，尚審理中。

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