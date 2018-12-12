攜毒駕車躲警 開車失控撞進店家

2018-12-12 08:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕一名男子攜毒駕車，為躲避警方查緝，竟加速轉彎，失控撞進店家，竟留下車上2女，棄車徒步逃逸，其中宋女懷有身孕，所幸未受傷，全案警方追緝中。

高市警方今表示，文山所警員賴和慶等3員昨凌晨3時許執行巡邏勤務，經過建國路二段，往高雄市區方向行駛，發現一部可疑自小客車，不料該部駕駛疑見警車，竟於建國、文英路口，突然加速迴轉，改往屏東方向高速行駛。

賴員等人見狀直覺可疑，但為避免貿然追車造成危險，於後方保持距離，觀察該車動態，只見該車於建國、鳳松路口右轉行駛，又於建國、明昌西街路口右轉時，失控撞進路旁店家。

警方表示，該車男駕駛肇事後，棄車徒步逃離現場，警方上前追趕未果，車上留有2女，其中宋姓女車主還懷有4個多月身孕，所幸2女未受傷，店家也已經打烊休息，車禍未波及其他用路人。

警方車內駕駛座腳踏板處，發現1只黑色皮夾，發現一級毒品海洛因2.44公克、二級毒品安非他命1.74公克，與挖取毒品用的塑膠勺子2支。

警方調查，宋姓女車主（23歲，有搶奪、傷害前科）、林姓女子（18歲），經調閱行車紀錄器，發現該車肇事原因疑似車速過快，將2女帶回所內偵辦。

警方指出，2女對於警方所查扣毒品來源均推給男駕駛，連男駕駛身份也交代不清，辯稱當晚在友人家與男駕駛首次見面，僅因2女均有飲酒由男駕駛駕車一同離開。

警訊後將2女依違反毒品危害防制條例移送偵辦，將循線追緝男駕駛到案說明，以釐清是否毒駕，並深入追查毒品來源，全案擴大偵辦中。

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