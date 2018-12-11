女兒直擊媽媽偷情告狀後…爸媽離婚了

2018-12-11 11:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市陳姓男子和妻子張女結婚近30年，兩人育有1子1女，去年底，陳男發現妻子時常盯著手機傳LINE訊息，隔沒多久，女兒又在連鎖咖啡店驚見母親與陌生男子接吻，陳氣得與張女離婚並向「小王」葉男提告求償80萬元，橋頭地院審理後，判葉男應賠10萬元，全案可上訴。

判決指出，在大寮工業區上班的葉男和同事前往觀音山爬山後，一行人前往張女在觀音山一帶經營投幣式卡拉OK店唱歌，葉、張相識後，爾後，葉只要去登山就會去找張，兩人逐漸有更多的互動。

去年12月間，張女的丈夫陳姓男子發現妻子時常盯著手機傳LINE訊息，他當時雖感到懷疑，但也沒有多作聯想，直到今年3月間，女兒在連鎖咖啡店買東西時，驚見母親和陌生男子在店裡接吻，女兒趕緊向陳報告此事。

經追問後，張女坦承有喜歡的人，也願意和陳離婚，陳被迫放手後心有不甘，決定向「小王」葉男提告求償80萬元。橋頭地院審理時，葉坦承認識張女，但否認發生不可告人的姦情，直指陳的婚姻會破裂，都是他自己愛胡思亂想所致。

陳男則在法院審理時拿出張女和陳男的曖昧對話紀錄，其中張女問葉：「昨晚睡的香嗎？」，葉回她：「是很香，有妳的味道，但弟弟不想睡啊」，張女說：「它不乖！今天給它關禁閉」，葉回：「牠很餓，叫我出去找吃的」，張女則回他：「昨晚不吃！今天活該餓肚子」等具有性暗示的內容。

法官根據對話紀錄和女兒的證詞，認定張、葉兩人經常性通訊，互表愛慕、思念，且有性暗示的內容，甚至有實際約會，互相緊靠依偎而坐，實已超逾一般正常社交行為，影響夫妻間忠誠、互信之基礎，干擾、侵害婚姻本質，因此判陳男勝訴。

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