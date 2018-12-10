逼小三脫光下跪發誓又性侵 外遇男重判5年4月

2018-12-10 16:29

〔記者張文川／台北報導〕苗栗縣吳姓已婚男子，2年前與交往同居10多年的婚外情對象小芬（化名），至台南摩鐵開房間，小芬另交的男友突然打電話來，吳男逼問後確認被劈腿，妒火中燒痛毆她、逼她脫光光下跪寫下「今生你世只聽你一人否則不得好死」毒誓再予性侵；法院審理時他還強辯「口交是她的嗜好、是她坐在我上面強姦我」，一、二審都認定吳男毫無悔意，依強制性交、傷害等罪重判5年4月，最高法院今駁回吳男上訴，全案定讞。

判決指出，前年1月初2人投宿於台南市某汽車旅館，凌晨小芬接到神秘電話後，吳男質問，小芬承認另結林姓新歡，吳男氣得用拖鞋痛毆她的頭臉，捉住她頭髮欲拖進浴室修理，小芬央求「有話好好說」，他才放手，要求她全身脫光光跪在梳妝台前好好交代清楚。

由於小芬篤信一貫道，吳男逼她寫下：「信女在土地公前立下重誓：今生今世只聽吳某某一人之話，絕不三心二意，今後願同甘共苦共同承擔，如有違背誓言，將不得好死、天打雷劈、橫屍街頭」誓言疏文、117萬元借據，和「把林幹掉」的委託書，再要求她「陪我3天，把我服侍得服服貼貼，不然不會放過妳」，令她為他口交，再予性侵。

小芬被折騰一夜，隔天晚間趁吳男在百貨公司試穿牛仔褲時逃跑，攔計程車直奔派出所報警。

吳男警詢時承認打傷小芬，但審理時又否認，辯稱沒逼迫她發誓，疏文是她自己要寫的，也沒恐嚇要她服侍3天，「口交是她的嗜好，是她用女上男下的方式強姦我，如果她是被逼，大可以用力咬下去」，隔天2人還去南鯤鯓等景點遊玩拍很多合照，中途她去買藥、上厠所也沒跑走，逃走時只跟運將說被男友打，沒說被性侵。

但法院認為，被害人脫逃求救的時機本就是要隨機應變，且緊急時也不須把案情原委全部告訴司機；小芬篤信宗教，若非迫不得已，不會詛咒自己，也沒有委託吳男幹掉新歡林男的道理，認定吳男妨害自由並違反意願強制性交，審理時還狡辯羞辱、詆毀被害人，毫無悔意，因此重判5年4月確定。

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