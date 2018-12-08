追你追到天涯海角 警交手3天力逮通緝犯

2018-12-08 21:49

〔記者萬于甄／台南報導〕台南53歲林姓毒品通緝犯日前假借維修，向機車行要了代步機車後，竟一去不回頭，騎車在永康四處逃逸，永康警方與通緝犯數度交手，追了3天，昨天總算逮獲林嫌，起出安非他命、毒品吸食器等，今天訊後移送法辦。

永康警方日前接獲機車行業者報案，指稱車行的機車遭人侵占，追查多時，永信派出所員警黃璽丞、張碩峯3日巡邏時，發現一名騎車男子行跡可疑，正要上前盤查時，男子竟加速落跑，甩開巡邏員警。

警方調查發現，男子騎的車是車行報案遭侵占的車輛，騎車名男子則是遭到毒品通緝的林嫌，隨即展開追查。警方6日接獲線報，林嫌疑似出現在永康區復國路一帶，埋伏卻撲空，承辦員警並未放棄，昨天再度鎖定地點，先在暗處尾隨，呼叫支援。

警方從永康一路尾隨到3公里外的北區，見林嫌稍有鬆懈，趁機上前包抄，男子嚇得拔腿狂奔，最後依被警方壓制在地，當場查獲安非他命、殘渣袋及毒品吸食器等，尋回遭侵占的機車，林嫌訊後依法送辦；機車行業者昨天接到通知領車，感謝警方幫忙。

林嫌打零工維生，居無定所，四處躲避查緝，承辦員警昨天將林嫌移送後，直呼「追了這麼多天，終於可以安心休息」，永康分局也立即提出表揚。

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