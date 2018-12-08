視少女為玩物 3少年呷好逗相報結果吃上官司

2018-12-08 15:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕17歲吳姓青少年，利用網路交友軟體和少女小茹結識進而發生關係，但他事後想甩掉對方，便告知孤群狗黨指說：「她很好追！」招引另兩人相繼扮演起「假追求，真玩弄」的戲碼，結果最終都吃上侵害官司。不過，蒙在鼓裡的少女還以為個個都是真情，向警方求情說：「是心甘情願」，讓警方也不禁感嘆「真是太傻」。

警方調查，吳姓青少年是暑假期間透過交友軟體，隨機聊天中認識15歲的小茹，知道對方情竇初開，饗往愛情，想在讀高中後有位知心的男友，所在交往短短不到一個月內，就將對方洗腦「愛就是要上床」，順利發生關係。

不過，吳姓最後覺得小茹太過膩人，和他只想玩玩的心態不符，所以就告訴自己的18歲友人B男，說「這個女的很好追」，影射很容易騙上床，弄得B男心裡也癢癢的，便利用吳男給他的小茹網路暱稱和ID號碼，和小茹搭上線。

吳男設局成功，順利脫身，Ｂ男則順勢一輪猛烈追求，果然也如願以償，但不久後也覺得膩了，便再以同方式來了個「呷好逗相報」，告訴自己16歲的友人C男，由對方接手繼續唬弄小茹。

上了高中的小茹接連感情受挫，卻還是不明究理，單純的認為「男生很不可靠，真愛難尋」，鎮日哀聲嘆氣，引起母親注意關切，暗中查看女兒手機才知，居然在短短數月和多人發生性關係，怒不可遏下，到婦幼警察隊提告。

警方調查中，少女還一直想維護「前男友們」，表示是自願和對方發生關係，並沒有誘騙或強迫，也讓承辦人員搖頭嘆氣；全案警方現依妨害性自主罪偵辦中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/