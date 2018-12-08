遭友人丟包 他無奈受盤查被起出毒品

2018-12-08 11:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市許姓男子7日深夜陪同友人前往桃園區德華街一處社區訪友，因車輛違停被檢舉，警方前來取締時，許男友人趕忙開車離開。被丟包的許男因身上藏有0.52公克安非他命，警方已依違反毒品危害防制條例將他送辦。

7日深夜10點多，民眾檢舉有輛汽車違規停放在德華街一處社區前，阻擋了住戶出入，警方派員前往勸導，警車才靠近社區，違規停放的車輛駕駛就趕忙駛離。

警方進入社區詢問，發現許男（42歲）在一旁形跡鬼祟，趨前盤查時，他自稱要訪友，卻找不到相識的住戶，讓員警起疑，要求他掏出身分證件配合臨檢，警方說，他將口袋內物品掏出時，也掏出了一小塊安非他命的結晶體，重約0.52公克，就將他帶會派出所接受調查。

許男供稱，友人開車載他到社區訪友，兩人在車上說了一會兒的話，他才下車，這時警車也靠近社區，沒想到友人立即開車離開，被丟包的他無處可去，才會被警方盤查，並起出他自己要施用的毒品。警方訊後已依毒品罪嫌將許男送辦，還要追查他的毒品來源，並釐清他陪同友人前往社區訪友的真正目的。

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