讓愛繼續！79歲「刈包吉」明年將續辦街友宴

79歲的台北萬華知名善心老闆「刈包吉」廖榮吉表示，明年的愛心街友宴將繼續舉辦。（資料照）

2018-12-08 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕續辦街友宴！高齡79歲的台北萬華知名善心老闆「刈包吉」廖榮吉，去年底因堅持今年要繼續辦街友宴，與兒子起口角後發生流血衝突，仍於今年在新北土城區成功續辦，身體狀況大不如前的他，本以為是最後一次辦街友宴。然而，他近期表示，由於自己還健在，明年的愛心街友宴將繼續舉辦。

33年來廖榮吉共辦過23場街友宴，由於年事已高，去年他想另尋接班人接棒續辦街友宴，卻因此和兒子大吵一架，廖榮吉還拿刀劃傷兒子。雖然，今年他仍在新北市土城區辦了4天的街友宴，但他以為可能就是人生中的最後一場，當時他表示，「如果我還沒死，明年街友宴就續辦」。

《蘋果日報》報導，廖榮吉最近決定，明年將繼續辦街友宴。廖榮吉透露，街友宴前3個月就要開始備料、找工作人員，每年平均更要請50位以上的工人。他表示，人力、食材，以及其它費用加總起來，開銷就要超過500萬。

廖榮吉回憶，從小自己生活清苦，賺錢之後，開始宴請街友，算一算總共辦了23場，但自己年事已高，財力也日漸不足，前年開始希望有人能接班，至今卻無任何消息。廖榮吉表示，通常自己會負擔3分之1的費用，剩下3分之2由熱心人士資助，但這幾年熱心人士資助的狀況已經開始減少。

然而，廖榮吉仍表示，自己滿心希望街友們能夠感受到人間關懷、過溫暖的好年，就算再辛苦，能夠幫到忙就是結善緣。他說，雖然自己是退休狀態，但還算能自給自足，如果有熱心人士想資助，可以跟他聯絡，畢竟人多愛心力量大。

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