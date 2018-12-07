轄內有竹科 新竹地院辦首屆全球科技法律論壇

2018-12-07 15:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕全球科技高速發展，跨國企業中偷取智財秘密的商業間諜時有所聞。新竹地院院長周煙平決心帶頭站出來，今天召開創新的「武林大會」，舉辦全台第一屆「全球科技法律論壇」，以「論全球營業秘密保護及專利訴訟實務」為主題，邀集多位產學界專家分享專業見解。

近年來全台灣違反營業秘密法案件層出不窮，不少工程師夾帶公司內部的珍貴研究資料跳槽海外公司就職，造成台灣上億美元起跳的經濟損失，但受害的台灣公司卻因證據保全等法律上的舉證問題，只能啞巴吃黃蓮，無法有效求償。

周煙平說，智慧財產是科技業的重要命脈，新竹轄內有科學園區這座台灣科技重鎮，業界雖有競業禁止條款及相法令保護，但實務上仍時有爭訟，所以新竹地院決定打破法官只能處於被動位置的角色，希望協助產業界懂得作好自我保護、證據保全，以至於在後端爭訟時能制定有效的訴訟策略。

該論壇主要分成實務經驗分享與專利訴訟策略為兩大主題。第一場研討會邀請前聯發科技股份有限公司副總經理暨法務長許維夫律師以「立足風城接軌國際—去中心化浪潮下企業營業秘密保護實務」進行論述。

第二場研討會邀請鴻禧智權法律事務所主持律師陳威霖來分享「台中美三地之專利訴訟策略」，由智慧財產法院法官熊誦梅法官、揚明光學資深處長張添榜博士共同與談。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/