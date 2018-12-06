喝下男同事愛心豆花遭猥褻 女職員隔天驚覺「被下藥」

2018-12-06 16:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣某公家機關賴姓臨時人員，以洽談公務為由，將摻有鎮定劑的豆花遞給同科室職員小玉（化名），小玉吃完後精神恍惚、昏沉，賴男見機撫摸大腿，甚至強吻，小玉事後驚恐逃離，返家後驚覺被人下藥，法院依以藥劑強制猥褻罪，判賴男3年4個月有期徒刑。

判決書指出，2016年5月到職的小玉，與同科室賴男是同事關係；因同年底小玉調動職務，業務量增加不少，賴男見狀頻獻殷勤。

去年2月13日下午，賴男佯稱「課長已經說好要調整工作」，邀小玉在單位後方停車場碰面，賴男事前還貼心準備1碗熱豆花，等小玉上車後，當面熱心遞上去。

小玉庭訊時泣訴，賴男見她吃了幾口後，不斷頻問「要不要多吃點？」、「沒喝完很浪費」沒多久就伸出右手牽著小玉左手，還將右手放在小玉大腿上，小玉見狀急忙抽回。

但賴男不罷手，聲稱「車上這麼熱，怎不脫外套？」隨即動手將小玉外套下拉，並強扯小玉脖子親吻，小玉不滿奮力推開賴男後，開門逃離車上，隨後駕車返家；因鎮定劑藥效未退，直到隔天才想到「被下藥」，在家人陪同下就醫檢驗，血液中檢出苯巴比妥鎮定劑成分。

賴男事後傳訊給小玉「對不起」、「不知道會變這樣」，小玉質問「豆花裡放什麼？」賴男反回「沒有，我不會放東西了」；賴男聲稱，他並未在豆花摻雜藥物，但對於撫摸大腿、腰部等情況，則稱是看小玉太累，才幫她按摩。

宜蘭地方法院認為，賴男為滿足性慾，竟利用小玉希望調整工作方式，邀她商談工作，且無視小玉意願，用摻有藥劑豆花給她飲用，嚴重戕害小玉身體自主權，動機卑鄙、手段拙劣，事後還未與小玉和解，取得女方原諒，判賴男3年4個月有期徒刑。

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