成醫開刀房喋血案 前心臟外科主任否認霸凌兇嫌

2018-12-06 13:58

〔記者王捷／台南報導〕成大醫院凶殺案三度開庭，傳喚成醫前心臟外科主任羅傳堯，羅疑默許團隊霸凌兇嫌林光宇，才引發這件凶殺案。在審理中，羅與林的爭執在2年前，林想離開成醫到台北榮總遭羅阻撓，林找了前衛生局長林聖哲出面，羅也不賣面子，等林喪失北榮資格後又逼林離職，但羅傳堯出庭證稱，要離職又不一定要找他，真正決定人事的是院長，這樣推稱讓法官都笑了。

凶殺案核心證人羅傳堯出面，林光宇的律師與羅首次法律攻防，羅主張，林光宇的工作態度不好，去年還私下錄音告同事，工作分組後工作變少，還不積極，影響整個心臟外科團隊士氣，林是他師母的學生、又是成醫第一個男護士，他對林有特殊的情感，但對他工作倦怠感到失望，所以多次才要林光宇換單位或是換工作。

律師想證實林光宇遭受集體霸凌，提問在2年林光宇就有要離開要到北榮，並拿出4封林光宇寫給羅傳堯主張想離職的電子郵件，還找林聖哲出面，但是羅傳堯卻不願意蓋離職章，還孤立林光宇，要林光宇搬出辦公室，授命老鳥讓林光宇隨時待命上班，無法放鬆。

不過羅否認所有指控，坦承林聖哲雖然有找過他，但是他建議應該要用兩院協商的方式，讓林光宇離開才是對林光宇最好的方式，等到律師拿出離職申請書，羅仍堅決否認，稱沒有看過林的申請書。

羅強調，他不僅沒看到申請書，如果林光宇要離職，林光宇也沒有抱怨，而且他不蓋也可以找成醫院長，院長才能做最後的決定，讓審判長聽到微微一笑。

事後羅想表示這件事的心得，但法官拒絕並說，證人只能做客觀呈述。而法官問林光宇是否有上班上網、工作倦怠？但林光宇只坦承有上班有上網，但工作都有做好。開庭後羅不願多說，僅指出現在等判決出來後成醫會開記者會。

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