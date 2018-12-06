殺死人逃20年 他違規左轉被逮收押

殺死人逃亡20年的61歲男子（中），違規左轉，被草屯分局交通小隊警員攔下而露了餡。（圖由草屯警分局提供）

2018-12-06 13:36

〔記者王定傳／新北報導〕61歲的張姓男子20年在新北市涉嫌犯下殺人案後，隨即逃亡，四處躲藏，在南投縣草屯鎮打零工，前天深夜騎乘機車行經草屯鎮中興、大成街口時，因未依規兩段式左轉，被警方攔下，解送新北地檢歸案，檢方訊後向新北地院聲押獲准！

警方調查，61歲張姓男子20年前在新北市犯下殺人案，逃亡20年過著沒有身分的日子，他以為追訴權時效已過，放心騎機車出來草屯街上購物，在中興、大成街口時，未依規兩段式左轉，被警方攔下。

據了解，張男面對警方詢問時，遲不肯報上姓名，還慌報他人名字，警方用警用電腦一查，發現照片根本不符，追問：「先生，你有犯案不敢報真名喔？」張男最後才說出真實身份，坦言因殺人案被通緝。

張男向警方說，當年案發後從此過著沒有身分的日子，隱姓埋名四處躲藏，靠打零工生活，沒身分證、健保卡，最近在草屯落腳，想不到因交通被逮，但也認為終於可做回自己，反倒鬆一口氣！

南投警方昨將他解送新北地檢歸案，檢方訊後將他聲押，法官認為，張男否認有殺人犯意，但依證人證述、相驗報告，可認他犯嫌重大，加上有逃亡事實，因此裁定羈押！

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