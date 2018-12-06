鐮刀砍殺員警前 女嫌竟上街欲找學童下手

2018-12-06 13:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路瘋傳有女子持刀在街頭猛拉學童，連學童所穿的帽T也快要扯斷的影片，讓民眾憤怒不已；彰化和美警分局今天證實，影片中的持刀女子，與本月3日中午砍傷員警的是同一人，女子有思覺失調症，當時因為持刀要砍媽媽，女子媽媽拔腿就跑，女子才會追到馬路上。

和美警分局表示，這段上傳到臉書社團《爆怨公社》的影片，發生在3日中午12點左右，員警接獲報案要協助強制就醫時間約為當日下午1點多，確實是在女子砍傷員警之前。

根據鄰居透露，這名有思覺失調症女子，當天先是持香蕉刀，追著媽媽跑，女子的媽媽發現情況不對，立即落跑，女子就一路跑出家門，走到馬路上，隨後把目標轉到對向車道的兩名學童，還把學童身上的帽T也快扯斷，把小學生嚇個半死。

但警方表示，由於學童家長並未報案，從影片當中，無法清楚辨識女子當時是否有持刀，但警方接獲報案時，則是直接到女子家中，不清楚之前情況，是否有大街上拉扯學童情況，有待進一步釐清。

而當天警方接獲報案後，支援員警鎖皓恒在同仁以盾牌壓制，鎖員從旁協助壓住女子雙手時，反被女子持香蕉刀亂揮而傷及鎖員的雙手臂與頸部，所幸沒有生命危險。

不過，民眾對於女子持刀砍傷員警之前，還曾逛大街扯壞學童衣服，議論紛紛，對此，彰基精神科主治醫師張庭綱建議，應該多多了解精神病患，而不是污名化，只要穩定就醫的話，發生攻擊暴力比例不會比一般人來得高，如果藥物治療與就醫還是出現傷害自己或別人時，就必須評估是否要強制就醫。

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