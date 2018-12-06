性侵同校女生掰「測試」心意 男大生宿舍下跪洗門風

2018-12-06 00:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕洪姓男大生垂涎同棟宿舍同校女大生小美（化名）姿色，竟趁她落單時拉進電腦室強脫衣褲性侵，友人聞聲前往救援，洪男竟瞎掰說是想「測試」小美是不是喜歡他，東窗事發後洪男跪在小美房門前洗門風，然小美毫不領情堅提告訴，新竹地檢署依妨害性自主罪嫌將洪男提起公訴。

小美指控，她與洪男為友人關係，且住在同一棟校外宿舍，去年5月底某日晚間，2人都認識的2名男同學到訪，4人一起在洪男租屋處喝酒、聊天。

檢警調查，垂涎小美已久的洪男，利用她獨自在陽台抽菸機會，冷不防從後方抱住她並欲強吻，她極力推拒後，洪男竟強行將她拖進宿舍電腦室廁所內，並將電腦室大門上鎖，不顧她哭求反抗，強行褪去衣物，以手指插入陰道，將她性侵得逞。

案經小美向檢警提起告訴，洪男到案後，坦承用手指摸小美陰部，當時她有掙扎反抗，但他因酒後起色心，不加理會。

案發時另2名男大生作證說，他們聽見小美的叫喊聲，就去電腦室察看，但由於電腦室門上鎖，2人一直敲門，都沒人開門，過一段時間後，小美才走出來，哭著說要回房，隨後出來的洪男看見2人，硬拗說他在「測試」小美是不是喜歡他，還口口聲聲對二人說「沒事沒事」。

不久小美告訴2男，說她被洪男強行性侵，訴說過程當中情緒緊張且激動，邊講邊哭，隨後衝回自己房內痛哭。

洪男見東窗事發，雙腿一軟，跪在小美房門口道歉，洪男「洗門風」的行徑在宿舍引起一陣騷動，然而小美並不領情，隨後就向學校教官控訴，並由校方報請警方偵辦。檢方依妨害性自主罪嫌將洪姓男大生提起公訴。

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