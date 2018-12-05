恐嚇丈夫的前妻，她瞎掰「我是修復她的心，感化她」。

2018-12-05 13:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市29歲丁姓女子嫁給鄧姓男子，卻沒想到鄧男的前妻邱姓女子，常找鄧男要扶養費，失業的鄧男只好向丁女借錢給邱女，被惹惱的丁女，今年4月傳電話簡訊恐嚇邱女，「我跟妳槓上了，這輩子都會找妳麻煩，只要妳找我老公要錢，我就會找妳麻煩」、「會好好修理妳」，檢方偵辦時，她辯稱說，這並非恐嚇威脅之詞，而是「修復她的心，感化她」，台中地院法官不採信丁女的瞎掰之詞，依恐嚇危害安全罪輕判拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴。

判決書指出，鄧男與邱女的婚姻期間，育有一名兒子，雙方於2012年離婚時，達成監護權與扶養權的協議，鄧男需定期支付扶養費，不過，鄧男案發前，卻因失業而缺錢，邱女一再找鄧男索討扶養費用，讓鄧男的現任妻子丁女很不爽，今年4月17日上午，傳簡訊諷刺邱女，希望邱女不要再找鄧男，「他的事情都是我在作主，錢的事更不可能讓他給妳，妳省省力氣吧，要錢請上法院」，「妳該不會連律師錢都沒有吧？需要我施捨借妳嗎？」，之後，又恐嚇邱女，「找妳麻煩」、「好好修理妳」。

邱女一狀告上法院，檢方偵辦時，丁女宣稱，「修理」、「找麻煩」不是打人或罵人，而是想要「修復她的心，感化她（邱女）」，丁女強調，邱女也曾傳難聽字詞給她，但她沒有告人，她傳簡訊的目的，亦有讓邱女收到訊息，感覺「不好受」，不過，丁女又改口說，修理或找麻煩指的是「打官司」，意思是邱女如持續糾纏，向她的老公要錢，她會控告邱女。

台中地院不採信丁女對「修理」、「找麻煩」的辯詞，認定丁女恐嚇邱女，且不坦承犯行而無悔意，但衡量她犯行不嚴重，依恐嚇危害安全罪輕判拘役30日，可易科罰金3萬元，可以上訴。

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