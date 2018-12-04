「我怕吸毒過量暴斃」 毒蟲隨身攜帶磅秤警超傻眼

員警上前盤查。（記者許倬勛翻攝）

2018-12-04 15:25

［記者許倬勛／桃園報導］「我吸毒怕過量才隨身帶磅秤！」桃園市龍潭警方今上午巡邏行經龍潭區龍源路段，發現31歲李姓男子坐在機車上神情詭異、眼神恍惚，遂上前盤查，果然從他背包起出一個體積輕巧的電子磅秤，上面還殘留微量安毒粉末，李男向員警表示自己愛惜生命，因此隨身攜帶磅秤以防吸毒過量暴斃，讓在場員警啼笑皆非。

龍潭警分局高平派出所警員吳哲宇與曹智瑋，今天上午巡邏行經龍潭區龍源路段，在路旁發現有機車停放路旁並發動著引擎，一名男子坐在機車上四處張望徘徊，見警車經過時刻意轉身背對，眼尖警員直覺有異，立即停車趨前盤查。

李男見警上前當場臉色大變，神情緊張、全身顫抖，起出員警懷疑李男酒駕。經查發現李男揹有多項毒品、竊盜前科，果然從李男背包查獲秤毒用磅秤，上面還殘留二級毒品安非他命。

李男坦承工作壓力大靠吸毒紓壓，之所以會隨身攜帶電子磅秤，是因擔心吸食過量死亡，所以每次吸食前都要過秤重量。李男在外定點處徘徊，且隨身持有秤重毒品的電子磅秤，警方不排除是否有交易毒品之嫌，偵詢後依毒品罪嫌移送，將持續追查毒品買賣來源中。

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