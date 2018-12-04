「機蛋大遊行」走路工疑雲 童仲彥被姚文智告獲不起訴

2018-12-04 10:44

〔記者錢利忠／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智於今年4月舉辦「422機蛋大遊行」，卻被時任台北市議員童仲彥指控掌握走路工證據，並要求姚限時道歉，不然就公布「無碼版」的Line對話紀錄；姚文智則回應，「我就當走路踩到狗屎」，並委任律師陳友炘向台北地檢署控告童加重誹謗；北檢調查後認為罪證不足，今將童仲彥不起訴。

檢方調查，童仲彥爆料前曾向舉辦活動的公關公司，以及檢舉人查證，且童仲彥當時是對姚文智提出質疑，而非直接說姚文智就是，認為童仲彥的爆料內容並非出於惡意。

童仲彥曾表示，自從他公布有掌握遊行「走路工」的證據後，就接獲更多網友爆料，他還嗆說：「誰說謊，誰吃腳尾飯！」並預告召開「解碼記者會」，指「誰會反操作，幫忙做功德呢？阿童公布發錢者，歡迎來告！」針對童仲彥的爆料，姚文智當時則回應「我就當走路踩到狗屎」。

今年4月22日，當時正爭取民進黨台北市長提名的姚文智，舉辦「422機蛋大遊行」，大嗆台北市長柯文哲，並向黨中央喊話應盡快自提候選人。柯文哲當時受訪時被問及此事，他僅回說，可以提出各種政治主張，但以反對某個人作為一種政治主張，就很奇怪。

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