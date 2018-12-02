換養動物壓力大？ 木柵動物園員工園內上吊身亡

木柵動物園陳姓工作人員在水池樹林區上吊身亡。（記者姚岳宏翻攝）

2018-12-02 18:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市立動物園傍晚傳出員工上吊自殺，下午5時許，該園63歲陳姓工作人員被發現在「雨林區」樹林以麻繩上吊身亡，警方初步未找到遺書，但據家屬透露，陳男最近因轉換飼養動物，工作壓力大，情緒低落，究竟是否因此自殺或有其他原因，目前檢警還在現場調查。

據了解，陳男選擇上吊地點在雨林區水池內的樹林位置，地處偏僻隱密，警方還要划船才能進入，據死者家屬表示，最近陳男被調整工作，換養另種動物，最近常表示工作壓力很大，還說想要乾脆退休好了。園方同事則說，陳男工作認真，但個性拘謹，少與人言，不知換養動物會造成如此大壓力，目前警方已將大體移至台北市第二殯儀館待檢察官相驗。

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