台北市立動物園證實63歲技工園內上吊身亡

2018-12-02 20:30

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立動物園一名63歲的男性技工今天傍晚被發現在園內熱帶雨林區上吊身亡。動物園表示，據了解該同仁對家務事、工作有其不如意之處，但顧及家屬悲痛情緒，此刻不宜多加詳說，將盡最大力量協助家屬處理後續事宜。

動物園發言人曹先紹表示，該名63歲的陳姓技工，在今天下午4點多的工作時間，並未現身，團隊成員用無線電找不到人，直到天黑，發現他在園區一處避開大眾視線的角落上吊。

曹先紹表示，今天陳姓技工並無特殊異狀，據了解該同仁似乎對家務事、工作有其不如意之處，但顧及家屬面對突如起來的衝擊，情緒相當悲痛，一時之間也無法了解詳情，園方也不適合多加說明。

曹先紹說，陳姓技工在園區負責照顧大象，工作已逾25年，再2年就屆齡退休。同仁對此事深感遺憾，面對突來的噩耗，家屬很慌亂，園方將盡最大力量協助家屬處理相關事宜。

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