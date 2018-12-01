台南一夜3槍戰 角頭3名小弟投案交出2把槍

2018-12-01 23:56

〔記者王捷／台南報導〕為了舞廳小姐開槍？還是為了賭債引發兩派人馬槍戰？台南11月底發生黑道尋仇槍案，警方獲報後誓言封城抓人，傳言有3處地點發生槍擊案，但目前能證實的是，角頭的小弟誤認仇家地點，開了13槍，而角頭3名小弟今天（1日）一早透過民代接洽，向警方投案，交出2把改造手槍，警方指出，另外兩起則與本案無關。

這件槍擊案真正的原因還在迷霧中，警方指出，一名角頭的小弟愛慕龔姓大班的小姐，到舞廳點小姐坐檯，但當天客人多，小姐來不及轉台，角頭要求龔男到包廂打招呼，沒想到龔男因為當時客人多沒有立刻到場，遭到角頭毆打，其餘小弟見狀也上前圍毆，釀成龔男與角頭互相尋仇。

但是又有傳言，兩派是為了喬賭債，龔男進入包廂後意外引發糾紛，除了誤認開槍的地點，還有另外兩個地點，分別是舞廳還有另一輛車，交槍的地點則是在附近的豆漿店。但警方證實，傳言中舞廳的槍案，店內的監視器畫面已經被洗掉，而另一起彈襲轎車案，則與角頭、龔男無關。

一夜連續傳出3件槍案，警方為了調查真偽，29日晚間查到涉案車輛，誓言即使封住府城，也要緝拿嫌犯，30日深夜市區分局聯合擴大臨檢，直到凌晨結束，受到人際關係的壓力，開槍的3名小弟，今天早上8點左右出面投案，坦承誤認龔男的公司，並且開槍。

目前龔姓大班強調自己是受害人，沒有開槍，並且在醫院養傷。而角頭仍未到案說明，警方指出，起初有傳言槍擊案涉及三個地點，但經過調查只有一處，將3名小弟依據槍砲彈藥刀械管理條例、恐嚇罪嫌移送，並會積極找龔與角頭到分局說明。

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