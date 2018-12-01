注意！加強稽查砂石車 里港警方今年已開出1089張罰單

2018-12-01 10:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為了居民交通安全，屏東縣里港警分局加強砂石車稽查，從今年（2018年）初至11月30日為止，共計取締砂石車各項違規1089件。

2009年莫拉克颱風過後，河川淤積嚴重，為避免汛期一到，水患再次重演，各疏濬工程持續進行，屏東縣里港鄉是高雄旗山、美濃、六龜、茂林等砂石車運輸主要目的地之一，居民自2009年起持續反映砂石車裝載行駛村莊內省道台22線及鄉內道路，影響交通安全及擾亂清靜。

里港分局表示，為維護轄區內里港鄉等當地交通安全及居民生活安寧，除由當地大平派出所，鄰近九如分駐所、三和派出所、鹽埔分駐所、新圍派出所、高樹分駐所、泰山派出所及舊寮派出所在各禁止砂石車行駛之路段，不定時加強執行交通稽查勤務取締各項違規外，另也協調監理站、環保局等單位，在台22線路段執行聯合稽查，自107年迄11月30日為止，計取締砂石車各項違規1089件。

警方強調，希望藉由稽查及路檢等勤務，遏制各項違規行為，另里港分局將於近期召開砂石業運輸業與相關單位座談會，向各與會人員宣導民眾所反映當前村庄內禁止砂石車行駛路段的縣政措施。

警方也呼籲各用路人及砂石車駕駛：省道台3線、台22線、台27線、縣185線道及其他進出各鄉鎮路段，多有設置禁止砂石車行駛標誌，行經時，務必留意並遵守禁止行駛規定以免受罰，以維護自身及他人權益與安全。

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