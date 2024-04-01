台東3個月車禍釀10人死亡 警今起展開清明前酒駕大執法

台東縣警局今天起展開清明節連假前酒駕大執法。（記者黃明堂翻攝）

2024/04/01 09:25

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今年1至3月份發生9起死亡交通事故，造成10人死亡，其中3件當事人有酒後駕車情形，為展現政府酒駕零容忍執法決心，縣警局即日起清明節假期前連續3日取締酒後駕車大執法。

縣警局交通隊表示，今年元月份迄今已移送公共危險罪291人，取締酒後駕車違規125件，其中酒測值最高甚至達到1.34MG/L，遠超過標準值0.25MG/L。在警方強力執法下仍有民眾沒有警醒而罔顧法律，以身試法。

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交通隊表示，統計以70公斤的成年人為例，飲用啤酒1,120C.C（罐裝啤酒約2瓶）、紅酒466C.C、米酒280C.C或高梁酒96.5C.C時，體內的呼氣酒精濃度已達到0.25mg/L，其酒後導致注意力下降，也增加交通事故發生之機會。

另外酒後駕車不僅觸犯公共危險罪，最高處3年有期徒刑，若肇事因而致人於死者，則處3年以上10年以下有期徒刑，警方提醒民眾參加宴席，如飲用酒類或是含有酒精成分料理，絕不酒後駕車，以保障民眾生命、財產安全。

交通隊說，清明連續假期將近，家人聚餐出遊歡聚，飲酒機會較多，請多利用「指定駕駛」、「搭乘計程車」及「代客開車」等措施，切勿有酒後駕車之情事。

交通警察隊隊長劉正達表示，取締酒駕是警察常態性的工作，酒駕零容忍，警察局將於清明節前4月1日至4月3日實施取締酒後駕車大執法，民眾切勿心存僥倖，請大家養成「酒後不駕車，開車不喝酒」的好習慣，酒後駕車肇事已造成無數家庭的破滅及財產損害，珍惜自己及他人生命、身體安全，才能達成「酒駕零容忍」的目標及建構安全的交通環境，維護用路人的安全。

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