毒蟲被警追想丟包毒品 水溝蓋洞不夠大卡住了...

張男把毒品塞到水溝蓋孔洞中，企圖丟棄毒品卻卡住，被眼尖的員警發現。（記者萬于甄翻攝）

2018-11-30 00:09

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名36歲邱姓男子與45歲張姓男子前晚因邊騎車邊抽菸，遭永康警方攔查，邱男見警上前竟加速逃逸，與警方展開追逐，邱男轉進巷子內摔車後，張男因身上藏有安非他命毒品爬起後仍想逃跑，途中還將毒品塞進一旁水溝蓋孔，被員警發現，昨訊後依法移送偵辦。

張男與邱姓友人28日晚間在永康知名小火鍋店大啖美食後，遇上永康警分局大橋派出所員警執行巡邏勤務，員警因邱男邊騎車邊抽菸，準備上前攔查，但邱男載著張男加速逃逸，跑到200公尺外的巷子內摔車，邱男當場被警方壓制。

不過，張男因身上藏有安非他命毒品，倒地後仍往巷內逃跑，途中更趁隙把毒品塞進水溝蓋孔中，企圖丟包毒品，但水溝蓋孔不夠大，2小包毒品就卡在孔洞中，相當明顯，一下就被眼尖的員警發現，事後，張男才供稱「不小心掉的」。

訊問時，張男坦承持有毒品，尿液篩檢第一、二級毒品呈陽性反應，訊後依法移送偵辦；邱男則有第二級毒品陽性反應，訊後函送法辦。

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