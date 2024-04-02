男辯大風吹倒機車還怨擾民 警秀監視器「撞後不理」打臉

藍色轎車路邊停車時擦撞Gogoro。（民眾提供）

2024/04/02 20:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子日前停車時，不慎擦撞停路旁郭女Gogoro，機車因此瞬間倒地受損，賴男見狀扶起機車後逕自離去，警方接獲郭女報案追查，鎖定肇事車輛通知肇逃賴男說明未果，還被賴家人埋怨警察擾民，最終賴男勉為其難到案，仍辯稱是大風吹倒機車才未報案，警方最後秀出監視器，賴男才改口坦承。

台中市第五分局交通分隊警員吳政哲，上月獲報處理北屯區昌平路一段交通事故案，47歲郭女向吳員說，稍早要騎車時，發現停在路旁的Gogoro電動機車受損，但對於事故發生原因一無所知，為釐清車損原因，才聽從友人建議撥打110報案請警方協助調查。

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吳員受理後展開調查，監視器影像顯示，一部藍色豐田轎車當時欲靠右停車，卻在進入慢車道時與機車後車尾發生擦撞，儘管機車已立起中柱，仍因此倒地，此時轎車駕駛下車扶起機車，檢視損傷後便離去，吳員透過車牌「以車追人」，查出駕駛為60歲賴姓男子。

賴男聲稱機車自行倒地，與其無關，吳員耐心解釋應即報案，待警方到場釐清，然賴男固執己見，堅持事故非車禍，不久後賴男家人致電警方，質疑警方在家庭聚會時干擾，吳員以法規回應，如未到案將以書面通知，後續將依法製單開罰，並可能吊扣號牌。

最終賴男自行前往警局，一再聲稱未肇事逃逸，指機車倒地係風吹導致，認為未屬車禍，故未報案，然在監視器畫面播放提示後，賴男及其家人才改口，承認碰撞機車，並表示誤以為無大礙而未報警。

第五分局提醒民眾，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰緩，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，駕駛車輛若不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，均勿任意離去，以免吃上肇事逃逸罰單，得不償失。

倒地的Gogoro車身多處受損。（民眾提供）

轎車右車身也有擦痕。（民眾提供）

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