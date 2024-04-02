泰源監獄4假釋犯被縱放 李姓輔導員法辦、記過調職

泰源監獄4假釋犯被縱放，法務部長蔡清祥指示徹查。（記者吳政峰攝）

2024/04/02 20:47

〔記者吳政峰／台北報導〕泰源監獄一名李姓輔導員，2020年間未按累進處遇核分規範，核予4名受刑人錯誤分數，使其能夠假釋出監。矯正署2日指出，李員違失情節重大，恐涉刑責，已移送台東地檢署偵辦，另記過2次調職。

此外，其中2名假釋犯已撤銷假釋，返監執行，吳姓受刑人正由地檢署通知到案執行，另一人已執行期滿。

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監察院接獲受刑人檢舉，指犯下殺人案、被判無期徒刑吳姓受刑人，在監「作業分數」只有0.7分，李員卻幫他灌水到滿分4分，加上「教化分數」、「操行分數」後，總分達11.8分，通過提報假釋的9分門檻，2021年出獄。

矯正署接獲監察院通報，研判全案違失重大恐涉刑責，通報法務部及廉政單位，並依部長蔡清祥指示，偕同政風人員徹查泰源監獄涉案人員，發現李姓員自2020年11月至2023年1月任職期間，未按累進處遇核分規範，核予吳男錯誤分數，使其未符假釋要件，卻仍假釋出監，現已撤銷吳員假釋許可，由地檢署通知到案執行。

矯正署表示，為求慎重，全面清查李員承辦所有的假釋案件後，發現除吳男外，尚有3名受刑人分數錯誤，其中2名已撤銷假釋回監執行，並修正分數及縮刑日數，第3名雖因作業分數登載錯誤，但綜合其他評量項目，仍符合假釋要件，且出監時執行率逾9成，目前已完成保護管束服刑期滿。

矯正署指出，泰源監獄3月20日召開考績委員會，分別核予李員記過2次及時任主管申誡2次，現由矯正署從嚴審議中；另調整李員勤務，不許再辦理假釋業務，全案資料亦移送東檢偵辦，追究刑事不法責任。

矯正署說明，深自檢討本次事件並提出4項策進作為，首先，責令各矯正機關落實受刑人累進處遇考評作業流程，組成審查小組複查每位受刑人分數，強化考評精確性；其次，資訊作業系統建立覆核機制，由審查小組成員分別輸入受刑人各面向分數，避免指定單一承辦人員負責，致連環疏失；第三，視每月假釋陳報人數，延長足夠的審核作業時間，使各機關能充分確認陳報資料正確性；第四，強化全國教化人員教育訓練，提升訓練密度，精進累進處遇考評與假釋陳報的專業職能。

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