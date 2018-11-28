少女到網友家過夜聊天 疑吸毒過量身亡

2018-11-28 14:40

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區1名15歲簡姓少女，前晚到網友家過夜聊天，未料，昨日中午12時許卻被發現已無生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治，警方將31歲王女帶回偵辦，徹夜偵訊後終突破心防，王女供稱，2人聊天期間一起服用毒品咖啡、搖頭丸、K菸等多種毒品，疑似因此導致少女吸毒過量身亡。

警消人員表示，昨日中午12時許接獲民眾報案，指稱建國一路一公寓套房內有名少女因不明原因死亡，警消趕赴現場，發現少女已無呼吸心跳，但身上並無明顯外傷，雖緊急將他送醫搶救，但最終仍宣告不治，轄區警方也立即帶回在場的王姓女子，徹夜偵訊。

起初王女堅不吐實，直到警方耐心追問，終於突破心防，她才坦承犯行，供稱2人在網路上結識，前晚邀約少女到租屋處聊天過夜，期間提供毒品咖啡、搖頭丸、K菸等毒品供少女吸食，未料，昨日中午起床時就發現少女已無生命跡象，她因畏罪才趕緊銷毀剩餘毒品並打電話求救。

警方表示，初步勘驗少女身上並無明顯外傷，詳細死因將待檢警進一步相驗釐清，全案將依過失致死、毒品罪嫌偵辦。

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