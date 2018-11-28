嗆殺柯文哲用鋼筋毆傷賴香伶 李明彥辯「正義的暴力叫革命」

2018-11-28 12:34

〔記者楊國文／台北報導〕日前持鋼筋打傷北市府勞動局長賴香伶的前中油派遣工、從事勞工運動男子李明彥，今年1月底在賴香伶臉書上留言「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」，李辯稱，沒有要殺的意思，只是表達受迫害時的怨恨的心情，一審被依恐嚇公眾罪判刑2月，高等法院召開辯論庭，李男堅稱「我無罪」，並抗議說「勞工受苦還要被糟蹋」；訂12月10日宣判。

李明彥還押時大吐苦水，並大罵賴香伶，嗆聲「正義的暴力叫做革命」，隨即被還押看守所。

李明彥於今年10月31日闖北市府勞動局長賴香伶辦公室，並持鋼筋毆打賴的頭部成傷，震驚社會，李被逮捕後遭聲請羈押，台北地院認定，李男曾多次在臉書表示，要殺台北市長柯文哲、殺公務員、殺法官、檢察官，顯見對公務機關有高度敵意，且打傷賴香伶後，還在臉書公告周知，毫無憐憫之心，有再犯的可能，將他裁定羈押，未禁見。

本案源於41歲李明彥在2015年間，曾經抗議中油「假承攬、真僱傭」，為此還控告中油，但都遭法院駁回，因而心生不滿，遂在今年1月底，以自己的臉書帳號，在台北市政府勞動局長賴香伶臉書貼文，嗆說：「殺柯文哲，殺公務員，我要拿刀殺柯文哲！」、「誰敢來拘提便殺誰，要弄到社會大眾皆知，敗類蟑螂下手侵害勞工、吃案！再來我要宣告殺法官⋯⋯」。檢方偵查後，將他依恐嚇公眾罪起訴。

李辯稱，他是因為向司法機關告發官員瀆職也被吃案，覺得自己被行政、司法體系迫害，要用「殺」的字眼，表達受迫害時怨恨的心情，和以「公益」的目的，並不會造成社會大眾心生恐懼不安，且賴香伶不會自己看臉書，並非直接惡害通知，並不構成恐嚇公眾罪。

李還說，言論是要宣示革命，正義的暴力就叫做革命，公眾當然應該害怕，這就是正義的代價。若是法官判決有罪，將會去揍政府官員，不能確定自己會做出什麼事情。

士林地院認為李犯行明確，今年7月31日判他2月徒刑、可易科罰金6萬元。

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